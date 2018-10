Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé que Kris Deblander, 45 ans, précédemment directeur adjoint des Gestions Actions et Dettes d’Entreprises et dans le groupe depuis 2008, était nommé directeur des Gestions Actions et Dettes d’Entreprises. Intégré à l’équipe de gestion d’Edmond de Rothschild Fund Income Europe depuis l’an dernier, il devient gérant principal du fonds. La transition se fera dans la continuité en raison de la structure collégiale et transverse mise en place depuis son lancement.