Kris Rinne rejoint le conseil d'administration de Synchronoss Technologies

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), un chef de file international et un innovateur de produits et de plateformes nuagiques, de messagerie, numériques et IdO, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kris Rinne au conseil d'administration de Synchronoss.

Rinne, qui a occupé divers postes de haute direction au sein du groupe d'entreprises AT&T pendant pratiquement quatre décennies, remplissait dernièrement la fonction de vice-présidente principale, en charge de la planification réseau et produit, chez AT&T Services, Inc. À ce poste, elle avait pour mission de diriger l'équipe en charge de la planification de l'évolution technologique de l'infrastructure IP mondiale, du réseau sans fil, des exigences et de la certification des dispositifs sans fil, ainsi que des solutions techniques pour les produits et services d'AT&T.

"Je suis ravi d'accueillir Kris chez Synchronoss en tant que tout nouveau membre du conseil d'administration", déclare Glenn Lurie, chef de la direction et président de Synchronoss. "Kris est une véritable pionnière des télécoms, dont le nom est associé à juste titre à de nombreuses percées dans le secteur, notamment le premier déploiement mondial à grande échelle de réseaux de données mobiles à haut débit, le lancement d'une des premières architectures distribuées de 4G LTE et du premier iPhone. J'ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Kris pendant la majeure partie de ma carrière, et je suis heureux de pouvoir compter sur son esprit créatif au sein du conseil."

Rinne, qui a quitté AT&T en 2014, a apporté un leadership précoce dans le déploiement de la technologie GSM aux États-Unis, et ouvrant ainsi la voie au succès de la gamme technologique 3GPP. Elle occupa divers postes chez AT&T, y compris celui de responsable de l'organisation des technologies de réseau de la société. Figurant aux palmarès des "Femmes dans la technologie" et des "Personnalités du sans fil", Rinne remplissait auparavant les fonctions de vice-présidente de la stratégie technologique chez SBC Wireless, et de directrice générale des opérations chez Southwestern Bell Mobile Services. Le secteur lui doit également sa contribution aux postes de présidente du conseil des gouverneurs de 3G Americas, LLC, et de l'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS).

"Je suis à la fois heureuse et honorée de rejoindre le dynamique et talentueux conseil d'administration de Synchronoss", déclare Rinne. "Les solutions inégalées de Synchronoss dans les domaines du nuagique, de la messagerie, du numérique et de l'IdO, ont la capacité de fournir une expérience exceptionnelle aux entreprises des télécommunications, médias et technologies. Je suis persuadée que le leadership et la vision de Glenn, associés à la solide gamme de produits de Synchronoss, créent un moment charnière dans l'évolution de la société, qui transforme les considérables opportunités qui se présentent à elle en une croissance à long terme pour les actionnaires."

Rinne est un membre bénévole du conseil de Curing Kids Cancer, de la Washburn University Foundation et de Wycliffe Associates. Elle a été nommée par Fierce Wireless au "Top 10 des femmes les plus influentes du sans fil" de 2011 à 2014. Elle est diplômée de l'université de Washburn.

