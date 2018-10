Kristen Lisanti rejoint BCW en tant que Directrice de la culture

Leader du développement organisationnel, elle s’appliquera à développer une culture unifiée

BCW (Burson Cohn & Wolfe), l’une des principales agences mondiales en communication, a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Kristen Lisanti, en tant que Directrice de la culture. Chez BCW, Kristen Lisanti sera chargée d’instaurer une culture conviviale qui célèbre la diversité de ses collaborateurs et les met en relation les uns avec les autres en leur faisant partager des valeurs profondément ancrées et une passion globale pour les activités de l’agence ; elle devra également développer une toute nouvelle approche en matière de satisfaction des employés. En plus d’inciter les employés à s’impliquer et d’élaborer un programme de formation mondial, Kristen Lisanti, basée à New York, sera chargée de positionner BCW en tant que l’un des meilleurs lieux où travailler, à l’échelle mondiale.

« La culture de toute organisation constitue un pilier essentiel pour sa réussite », a déclaré Donna Imperato, Présidente-directrice mondiale de BCW, à laquelle Kristen Lisanti fait rapport. « Je me suis toujours appliquée à créer et à fournir la culture appropriée. Ce type d’environnement ne se produit pas tout seul et requiert d’y attacher autant d’attention qu’aux autres aspects professionnels d’une organisation. BCW comptera parmi les premières entreprises de notre industrie à recruter un directeur mondial de la culture qui se consacre entièrement à assurer que notre talent est traité à titre prioritaire et que BCW est le meilleur endroit où travailler.

« Mais l’objectif qui consiste à compter parmi les meilleurs endroits où travailler ne se résume pas à l’obtention d’un trophée », a poursuivi Donna Imperato. « Il consiste à avoir une culture cohérente à l’international qui rend fiers de partager les mêmes valeurs, les mêmes passions et les mêmes buts. Nous voulons que notre culture permette à nos collaborateurs de se développer, de prospérer, et de sentir qu’ils font partie d’un tout important, novateur et couronné de succès. Kristen Lisanti et une professionnelle exceptionnelle, formée à cette spécialité et connue pour créer des cultures de haute performance. Je me réjouis de compter Kristen Lisanti parmi nous et de savoir qu’elle jouera un rôle positif chez BCW. »

Avant de rejoindre BCW, Kristen Lisanti a passé les quatre dernières années chez Vision, dans le cadre de Blue Focus International, plus récemment en tant que vice-présidente du Talent à l’international, dirigeant des initiatives de changement organisationnel axées sur l’intégration culturelle et le développement du leadership. Dans ce rôle, elle a modernisé l’approche de la gestion de la performance de l’organisation et a lancé l’initiative Diversité, Individualité et Inclusion de cette organisation, à travers son réseau mondial d’entreprises. Kristen Lisanti a débuté sa carrière dans les communications intégrées orientées sur les relations publiques, en concevant des campagnes propices au changement social et comportemental. Dans le cadre de son travail chez Citizen Relations, elle a dirigé des équipes qui s’efforçaient de réduire la stigmatisation et la discrimination dans le domaine de la santé mentale et de prévenir l’obésité chez les enfants des communautés défavorisées. Auparavant, chez Hershey|Cause, les clients de Kristen Lisanti comprenaient First 5 LA, la College Access Foundation et le Diversity in Philanthropy Project. Elle a également géré des programmes et un contenu pour Rock the Vote au cours du cycle électoral de 2004.

« BCW est un point d’inflexion incroyablement important », a fait remarquer Kristen Lisanti. « Maintenant que l’entreprise a clairement établi sa marque et son offre de mise sur le marché, nous pouvons entreprendre le travail complexe qui consiste à clarifier et à faire progresser, de manière organique mais systématique, les forces de nos collaborateurs, la manière dont nous travaillons ensemble, et l’objectif qui motive notre performance. Nous saurons que nous sommes sur le bon chemin lorsque BCW comptera parmi les meilleurs lieux où travailler, mais nous aurons vraiment réussi lorsque nous aurons donné un élan à toute l’industrie, quant à savoir ce que cela signifie de travailler et de se développer dans une agence. »

À propos de BCW

BCW st l'une des plus grandes agences mondiales de communications à services complets. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu créatif numérique axé sur les données et des programmes de communications intégrés fondés sur les médias sensibilisés et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la grande consommation, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et des technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, visitez le site www.bcw-global.com.

