Kristoffersen le plus fort ! Déception pour les Français

Henrik Kristoffersen vainqueur du jour à Alta Badia ! Le Norvégien s'est montré le plus solide sur les pentes italiennes pour décrocher sa 24e victoire en carrière et sa deuxième dans la station transalpine. Il devance le leader du classement général Marco Odermatt qui accroît son avance en tête du général. Le podium est complété par l'Autrichien Manuel Feller. La remontée du jour est à mettre au profit également d'un Autrichien : Patrick Feurstein se classe 4e après voir terminé 27e lors de la première manche. Du côté tricolore, c'est la soupe à la grimace. Alexis Pinturault se classe 15e après 2 manches moyennes tandis que Matthieu Faivre en tête à l'issue de la première manche se loupe complètement dans la seconde et termine 16e. Le 3e français Thibaut Favrot prend la 23e place.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)