Kroger en pourparlers pour fusionner avec son épicier rival Albertsons - Bloomberg News

Un accord pourrait être conclu dès cette semaine, indique le rapport, ajoutant qu'aucune décision finale n'a été prise et que les pourparlers pourraient encore être retardés ou échouer.

Les deux sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur cette nouvelle.

Dans ce qui pourrait être l'une des plus grandes transactions de ces dernières années dans le secteur de la vente au détail, les pourparlers de fusion interviennent à un moment où les détaillants et les épiciers sont aux prises avec la flambée des coûts et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Un accord potentiel entre les deux épiciers donnerait à l'entreprise combinée une valorisation boursière d'environ 47 milliards de dollars. Les actions d'Albertsons ont bondi de 8 % à la suite de la nouvelle, tandis que les actions de Kroger ont légèrement baissé.