Le détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques Kroger Co a demandé mercredi à un juge américain de rejeter comme "spéculatif" un procès antitrust intenté par des consommateurs, alléguant que le projet d'acquisition par la société de son rival Albertsons Companies Inc, pour un montant de 24,6 milliards de dollars, réduirait la concurrence entre les épiceries et ferait grimper les prix.

Les avocats de Kroger ont déclaré, dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Californie, que les clients de l'épicerie qui ont intenté un procès au sujet de l'opération n'ont pas réussi à définir le marché pertinent nécessaire pour évaluer la concurrence entre les épiceries et à déterminer en quoi l'acquisition nuirait aux consommateurs. Les avocats ont déclaré que l'action en justice manquait de "faits réels".

Le droit américain de la concurrence "ne transforme pas chaque consommateur d'épicerie du pays en un agent antitrust itinérant", ont déclaré les avocats de Kroger au juge de district américain Vince Chhabria.

Une audience est prévue pour le 18 mai.

Un porte-parole d'Albertsons s'est refusé à tout commentaire et les représentants de Kroger n'ont pas répondu immédiatement à des messages similaires.

La plainte déposée par 25 consommateurs dans des États tels que la Californie, le Texas et la Floride a été déposée alors que la Federal Trade Commission examinait le projet d'acquisition de Kroger. Les autorités antitrust des États examinent également l'opération.

La législation antitrust américaine autorise les actions privées contre les fusions et les acquisitions.

Un avocat des plaignants n'a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

Les avocats de Kroger ont déclaré dans le dossier déposé mercredi que "la fusion proposée en est aux premiers stades de l'examen réglementaire et, dans le cadre de ce processus, les défendeurs s'attendent à céder un certain nombre de magasins".

Les avocats d'Albertsons ont séparément demandé au juge de rejeter une demande dans le cadre du procès contestant le bien-fondé d'un dividende spécial de 4 milliards de dollars que la société a versé à ses actionnaires.

Un groupe de procureurs généraux des États n'a pas réussi à bloquer le paiement, qui, selon eux, affaiblirait Albertsons, et Albertsons a versé le dividende en janvier.

L'opération permettrait de regrouper près de 5 000 magasins sous une même enseigne.

Kroger contrôle des magasins sous des enseignes telles que Harris Teeter, Pay Less et King Soopers, et les magasins sous l'égide d'Albertsons comprennent Balducci's, Shaw's, Kings et Safeway.

L'affaire est la suivante : Whalen v The Kroger Co, Albertsons Companies Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 3:23-cv-00459-VC.