L'éditeur de logiciels SUSE, en cours de rachat par le fonds suédois EQT, va disparaître du SDAX, l'indice des petites valeurs allemandes, le 9 octobre. C'est le fabricant de machines d'emballage et d'embouteillage Krones qui va le remplacer.

Deutsche Börse a précisé jeudi que SUSE ne remplit plus les critères de base requis pour rester dans l'indices après que son flottant a chuté en dessous de 10%. EQT a annoncé en août son intention de racheter les minoritaires de la société à 16 EUR par action. Le fonds détenait déjà à ce moment-là 79% du capital.

L'entrée de Krones n'avait pas les faveurs des pronostics, plutôt tournés vers About You voire Takkt. Les analystes estimaient que Krones, qui avait été retiré du MDAX pour ne pas avoir de président de comité d'audit indépendant, avait rectifié trop tardivement le tir pour être éligible.

Le SDAX domine le MDAX

En 2023, les marchés financiers ont fait la part belle aux grandes entreprises et boudent toujours les petites et moyennes capitalisations. C'est le cas aussi en Allemagne, où le DAX surperforme le MDAX et le SDAX. Pour autant, les petites valeurs font mieux que les moyennes.