Kudlow défend les éventuelles nominations de Cain et de Moore à la Fed

Dans des émissions de télévision, Larry Kudlow et Mick Mulvaney, respectivement conseiller économique et secrétaire général par intérim de la Maison blanche, ont défendu le projet du président américain de nommer Stephen Moore, commentateur économique affilié à un groupe de réflexion conservateur, et Herman Cain, ex-dirigeant d'une chaîne de livraison de pizzas et ancien candidat à la candidature présidentielle, aux postes vacants au conseil des gouverneurs de la banque centrale.

"Le président soutient ces deux messieurs", a déclaré Larry Kudlow lors de l'émission de CNN, "State of Union".

"Il y a deux sièges vacants. Le président a parfaitement le droit de nommer des personnes qui partagent sa philosophie économique.

Ni Stephen Moore ni Herman Cain n'ont été encore officiellement nommés et leurs antécédents doivent encore être examinés.

Herman Cain s'est lancé en 2012 dans la course à la candidature républicaine pour la présidence des Etats-Unis, mais sa popularité a souffert des accusations de harcèlement sexuel portées par plusieurs femmes, qu'il a niées.

Interrogé sur ces accusations, Larry Kudlow a déclaré: "Nous procédons à un processus de contrôle (...) qu'il s'agisse de juges de la Cour suprême ou de nombreuses autres choses, les accusations sont nombreuses. Elles ne débouchent pas forcément."

"Je pense qu'Herman serait un grand membre de la Fed", a pour sa part déclaré Mick Mulvaney sur Fox News Sunday.

