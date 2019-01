Kudlow souligne des progrès dans les négociations sino-américaines

WASHINGTON, 19 janvier (Reuters) - Le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a déclaré vendredi que les Etats-Unis et la Chine progressaient dans leurs négociations commerciales, précisant toutefois qu'il faudrait encore du temps pour que les deux plus grandes puissances économiques mondiales parviennent à un accord.

S'exprimant devant les journalistes, Larry Kudlow a fait part d'une avancée à "la plus grande échelle jamais connue entre les deux pays". "Nous parcourons tout", a-t-il ajouté.

"Cela va prendre du temps (...) Il faut que ce soit un grand accord" commercial, a précisé Kudlow.

Le Wall Street Journal rapportait jeudi que le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, discutait d'une levée partielle ou totale des droits de douane imposés aux produits en provenance de Chine.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He est attendu aux Etats-Unis les 30 et 31 janvier pour un nouveau cycle de négociations visant à mettre fin au conflit commercial entre Washington et Pékin.

Début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont décrété une trêve de trois mois.

Donald Trump a de nouveau fait part cette semaine de son optimisme quant à la conclusion d'un accord avec la Chine , mais son administration se tient prête à porter de 10 à 25% les droits perçus sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés dès le 2 mars.

Selon des sources au fait des négociations entre les deux pays, les Etats-Unis souhaitent poser comme condition à un éventuel accord commercial avec la Chine la mise en place d'une mécanisme de contrôles réguliers de la mise en oeuvre des engagements de Pékin, avec la possibilité de relever les droits de douane en cas d'infractions. (Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)