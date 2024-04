Genève (awp) - Kühne Holding, qui regroupe les intérêts financiers du milliardaire allemand Klaus-Michael Kühne, rachète la société pharmaceutique allemande Aenova Group. Elle a signé un accord en ce sens avec la société d'investissement britannique BC Partners.

Les conditions financières de cet accord n'ont pas été divulguées. La conclusion de la transaction est soumise aux conditions contractuelles de clôture habituelles, y compris l'approbation des autorités de la concurrence compétentes, précise Kühne Holding dans un communiqué publié mercredi.

Aenova Group, dont le siège se trouve à Starnberg, près de Munich en Allemagne développe, produit et conditionne toutes les formes galéniques, groupes de produits et classes de principes actifs courants de médicaments et de compléments alimentaires, fait savoir la firme de Schindellegi.

Comptant sur 4000 collaborateurs répartis sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, la société allemande a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 830 millions d'euros. Sous la propriété de BC Partners, elle est devenu "l'un des dix plus grands fabricants de produits pharmaceutiques à façon au monde, avec une position de leader sur le marché européen", relève Kühne Holding, qui compte sur son potentiel de croissance structurel. BC Partners restera un actionnaire minoritaire de l'entreprise allemande, ajoute-t-elle.

Kühne Holding détient notamment la majorité de Kühne+Nagel International et est le plus grand actionnaire individuel de Hapag-Lloyd, de Deutsche Lufthansa et de Brenntag.

lf/cw