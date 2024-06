Zurich (awp) - Le groupe schwytzois Kühne+Nagel a conclu un accord avec la marque de prêt-à-porter française Sézane pour la mise en place d'une plateforme logistique à Piscataway, dans l'Etat américain du New Jersey. Le montant de ce contrat n'est pas divulgué.

La nouvelle plateforme doit permettre à Sézane, un client de longue date de Kühne+Nagel, d'encore mieux servir ses clients, affirme jeudi le logisticien dans un communiqué. Dans le cadre de ses activités outre-Atlantique, la marque française pourra désormais gérer plus rapidement les retours et les stocks, "tout en continuant à étendre sa part de marché dans le pays par le biais du commerce électronique et de ses propres magasins".

