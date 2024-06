Zurich (awp) - Kühne + Nagel étend son réseau d'entrepôts pour le marché américain de la santé. Le géant schwytzois du transport et de la logistique entend à cet effet construire quatre nouvelles installations de transbordement destinées en particulier aux produits sensibles à la température tels que les médicaments et les vaccins.

Aux entrepôts de transbordement à températures contrôlées déjà existants, à Philadelphie (Pennsylvanie), Atlanta (Géorgie), Wilmington (Caroline du Nord) et Los Angeles (Californie), viendront s'ajouter cette année encore quatre nouveaux centres à travers le pays de l'oncle Sam, indique jeudi dans un communiqué le groupe aux origines allemandes établi à Schindellegi. Le montant de l'investissement n'est pas dévoilé.

Ces centres situés près de ports maritimes permettent le chargement et le déchargement de conteneurs et leur renvoi rapide evers les installations portuaires. Après le tri des conteneurs, ceux-ci sont optimisés en vue de leur transport par la route vers leur destination finale. Cela permet de réduire l'utilisation de plusieurs conteneurs et de diminuer les frais de rétention grâce à leur gestion rapide, explique Kühne + Nagel.

