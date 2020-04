Kuoni et ses marques prolongent les annulations jusqu'au 17 mai

Zurich (awp) - Le voyagiste Kuoni et les autres marques helvétiques du géant allemand DER prolongent l'annulation de tous les voyages à forfait et individuels prévus jusqu'au et y compris le 17 mai. Le groupe propose aux clients touchés de changer leur réservation sans frais ou de se faire rembourser.

"Les conditions pour les voyages de vacances ne sont pour l'instant toujours pas remplies, malgré les premiers relâchements des dispositions relatives au coronavirus", fait valoir l'entreprise zurichoise lundi.

"Nous prenons ainsi en compte les limitations d'entrée sur le territoire en vigueur dans nos destinations, la forte réduction de l'offre de transport aérien, et la recommandation du Conseil fédéral de rester encore chez soi dans la mesure du possible", a expliqué son directeur général Dieter Zümpel, cité dans un communiqué.

Les prestations déjà payées pourront être reportées gratuitement dans le temps ou compensées avec un bon d'achat "de même valeur et valable plusieurs années", assure le voyagiste sans plus de précisions. Les clients qui le souhaitent peuvent également faire une demande de remboursement, mais auquel cas s'appliquent les conditions des compagnies aériennes, signale le voyagiste.

