Kuoni offre aux touristes touchés par une quarantaine de changer de réservation

Zurich (awp) - Kuoni a réagi à la décision de la Confédération de placer à l'index plusieurs pays européens. Les clients ayant réservé des voyages à forfait et qui ne souhaitent pas à avoir à respecter une quarantaine lors de leur séjour, peuvent annuler ou changer les dates sans frais, a indiqué DER Touristik Suisse, la maison-mère de Kuoni.

Au total, la Confédération a décidé d'imposer une quarantaine aux touristes en provenance de 29 pays, dont la Suède, considérée depuis longtemps comme un pays à risque, ainsi que la Serbie, le Kosovo et la Macédoine du nord. Dès lundi 6 juillet, les personnes de ces pays qui arrivent en Suisse devront y respecter une quarantaine de 10 jours.

Les marques de DER Touristik Suisse vont maintenant informer les clients concernés et leur offrir la possibilité de reporter leur voyage à plus tard, voire de l'annuler purement et simplement.

Pour toutes les destinations vers l'Amérique du nord et l'Océanie, les programmes pour le mois d'août ont été annulés. Les clients pourront aussi soit reporter les dates, soit annuler leurs vacances.

Le Conseil fédéral a pris sa décision mercredi. Dans une ordonnance publiée jeudi, il a précisé quels sont les pays à risque: les états dans lesquels le nombre de nouvelles infections par 100'000 habitants a dépassé 60 ces 14 derniers jours.

