Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Haruhiko Kuroda, a déclaré vendredi qu'il était possible d'abaisser encore les taux d'intérêt en territoire négatif, mais n'a pas pu préciser dans quelle mesure.

Dans le cadre du contrôle de la courbe des rendements, la BOJ applique un taux d'intérêt de -0,1 % sur un petit groupe de réserves déposées par les institutions financières. Elle guide également le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 % dans le cadre de ses efforts pour atteindre durablement son objectif d'inflation de 2 %.

Bien qu'il soit possible de pousser les taux à court terme plus loin en territoire négatif, les réduire à -2% ou -3% entraînerait "d'énormes disruptifs" pour le système bancaire et était donc difficile, a déclaré M. Kuroda au Parlement.

"Il serait difficile de faire baisser les taux d'intérêt à court et à long terme en augmentant les taux négatifs (à court terme)", a déclaré M. Kuroda, soulignant l'importance de continuer à acheter des obligations d'État.

M. Kuroda prendra sa retraite à l'issue de son second mandat de cinq ans, en avril.