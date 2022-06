Kuroda de la BOJ maintient son point de vue selon lequel un yen faible est bon pour l'économie si les mouvements ne sont pas brusques.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a réitéré mardi son point de vue selon lequel un yen faible profite à l'économie si ses mouvements ne sont pas trop brusques, un commentaire qui fait suite à la chute de la devise à un nouveau plus bas niveau depuis deux décennies.

Les récentes baisses brutales du yen gonflent les prix déjà en hausse des carburants et des aliments importés, frappant les ménages et devenant une question politiquement brûlante avant l'élection de la chambre haute le mois prochain.

M. Kuroda s'est fait l'écho de l'avertissement du ministre des Finances, Shunichi Suzuki, plus tôt dans la journée de mardi, selon lequel les mouvements brusques des devises ne sont pas souhaitables et que les mouvements des taux de change doivent être stables et refléter les fondamentaux.

"Tant que les mouvements ne sont pas trop brusques, un yen faible est bénéfique pour l'économie japonaise", a déclaré Kuroda au parlement.

"Mais nous devons être conscients que les baisses du yen pourraient avoir un impact négatif sur les ménages et les petites entreprises du secteur des services dans les zones régionales", a-t-il déclaré, ajoutant que l'effet d'un yen faible variait selon les industries.

Les marchés ont vendu le yen en raison des attentes d'un élargissement des écarts de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis, qui se lancent dans des hausses agressives des taux d'intérêt.

Le dollar a atteint un nouveau sommet de deux décennies à 132,75 yens mardi, les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ayant fait grimper les rendements obligataires américains. La monnaie japonaise a perdu environ 3 % par rapport au billet vert depuis le début du mois.

M. Kuroda a réaffirmé que la BOJ maintiendrait des taux d'intérêt ultra-bas pour soutenir une économie qui émerge encore des douleurs de la pandémie de coronavirus.

"Réduire la stimulation monétaire trop hâtivement pourrait peser sur les dépenses d'investissement et la demande intérieure, et rendre la réalisation de notre objectif de prix encore plus lointaine", a déclaré Kuroda.

"En maintenant patiemment notre puissant assouplissement monétaire, nous espérons soutenir l'économie afin que les prix augmentent en tandem avec l'amélioration des bénéfices des entreprises, la croissance de l'emploi et les salaires", a-t-il ajouté. (Reportage de Leika Kihara ; reportages supplémentaires de Tetsushi Kajimoto et Daniel Leussink ; édition de Shri Navaratnam et Bradley Perrett)