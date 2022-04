Kuroda de la BOJ prévient que les récents mouvements du yen ont été "quelque peu rapides".

Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Haruhiko Kuroda, a déclaré mardi que les récents mouvements du yen étaient "quelque peu rapides", rejoignant ainsi un chœur de décideurs politiques qui ont averti que les fortes baisses de la monnaie pourraient nuire à l'économie du pays qui dépend des importations.

Mais M. Kuroda a également répété son point de vue selon lequel un yen faible profite à l'économie japonaise dans son ensemble, contrairement à certaines opinions du marché selon lesquelles son déclin fait plus de mal que de bien à l'économie en poussant les coûts d'importation à la hausse.

"Les récents mouvements (du yen) ont été quelque peu rapides", a déclaré M. Kuroda au parlement, ajoutant que la BOJ surveillait attentivement les mouvements de la devise en raison de leur impact "énorme" sur l'économie et les prix.

"Il est extrêmement important que les taux de change évoluent de manière stable en reflétant les fondamentaux économiques et financiers", a déclaré M. Kuroda.

Le yen a perdu environ 6 % par rapport au dollar depuis le début du mois de mars et s'est brièvement échangé à un niveau supérieur à 125 yens par dollar lundi dernier - la première fois qu'il l'a fait depuis août 2015. Il s'échangeait à environ 122,5 yens mardi.

M. Kuroda a également réitéré la détermination de la BOJ à maintenir une politique monétaire ultra-libre, même si la hausse des coûts du carburant devrait pousser l'inflation des consommateurs près de son objectif de 2 %.

"Nous maintiendrons patiemment un puissant assouplissement monétaire pour soutenir une économie encore en train de se remettre de l'impact de la pandémie du COVID-19", a-t-il déclaré, s'exprimant devant le Parlement dans le cadre du témoignage semestriel sur les actions de la BOJ.

Le directeur exécutif de la BOJ, Shinichi Uchida, a déclaré lors de la même séance du Parlement que l'inflation des prix à la consommation devrait remonter à environ 2 % et s'y maintenir pendant un certain temps, en raison de la flambée des coûts de l'énergie et de la dissipation de l'effet des réductions des frais de téléphonie mobile.

"Une telle inflation par les coûts ... pourrait nuire à l'économie et peser sur l'inflation tendancielle", a déclaré M. Uchida. "L'inflation par les coûts à elle seule n'aidera pas le Japon à atteindre une croissance durable des prix."

La flambée des prix du carburant et des matières premières, provoquée par la guerre en Ukraine, a fait grimper l'inflation de gros au Japon à des niveaux records et a incité davantage d'entreprises à répercuter la hausse des coûts sur les ménages.