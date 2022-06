Kuroda de la BOJ promet une position inébranlable dans le maintien de la politique ultra-libre

Contrairement à ses homologues américains et européens, la BOJ n'est pas confrontée à un compromis entre la nécessité de maîtriser l'inflation et de soutenir l'économie, car l'inflation au Japon reste modeste et est alimentée par des facteurs temporaires tels que la hausse des coûts des matières premières, a déclaré Kuroda.

"Le Japon n'est absolument pas dans une situation qui justifie un resserrement monétaire, car l'économie est encore en train de se remettre de l'impact de la pandémie", a déclaré Kuroda dans un discours.

Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fait grimper le coût des matières premières, les ménages japonais acceptent de plus en plus des prix plus élevés, a déclaré M. Kuroda, décrivant cela comme un "changement important" dans la perspective d'atteindre l'objectif de prix de la BOJ.

Mais l'inflation des prix à la consommation au Japon doit atteindre 2 % en moyenne, et non de manière temporaire sous l'effet de facteurs de pression des coûts, a déclaré M. Kuroda.

"Pour que l'inflation s'accélère de manière stable vers 2 %, la croissance des salaires et des prix doit augmenter mutuellement dans un cycle positif", a-t-il déclaré.

"La BOJ maintiendra inébranlablement sa position d'assouplissement monétaire puissant, afin que les changements récents tels que l'augmentation des anticipations d'inflation ... conduisent à une croissance durable des prix", a-t-il déclaré.

Concernant les récents mouvements du yen, M. Kuroda a répété son point de vue selon lequel les taux de change devraient évoluer de manière stable en reflétant les fondamentaux économiques.

Alors que la baisse du yen nuit aux ménages et aux détaillants en augmentant les coûts d'importation, elle aide les zones régionales en attirant les touristes étrangers alors que le Japon rouvre ses frontières, a déclaré Kuroda.

"Tant que les mouvements sont stables et pas très marqués, un yen faible en général est susceptible d'avoir un impact positif sur l'économie du Japon", a déclaré M. Kuroda.

En avril, les prix à la consommation de base du Japon ont augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente, dépassant l'objectif de 2 % de la BOJ pour la première fois en sept ans, en grande partie à cause de l'augmentation des coûts du carburant et des denrées alimentaires.

Les responsables de la BOJ ont souligné à plusieurs reprises qu'une telle inflation par les coûts s'avérerait temporaire et ne pousserait pas la banque centrale à resserrer sa politique monétaire.