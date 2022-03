Kuroda exclut un resserrement de la politique monétaire de la BoJ

TOKYO (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon a exclu mardi l'éventualité d'un resserrement de la politique monétaire de l'institution ou d'un retrait des mesures de relance pour faire face à une éventuelle accélération de l'inflation, soulignant la nécessité d'attendre une reprise de la croissance des salaires.

Les cours du pétrole ont atteint des plus hauts depuis juillet 2008 en répercussion à la guerre en Ukraine, renforçant la probabilité que le taux d'inflation se rapproche de l'objectif de 2% de la banque centrale dès le mois prochain.

Mais avec des prévisions d'inflation et une croissance des salaires encore faibles, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières aurait un impact négatif sur l'économie japonaise, a déclaré Haruhiko Kuroda devant le Parlement nippon.

"Il est inapproprié de faire face à (une telle hausse de l'inflation) en réduisant les mesures de relance ou en resserrant la politique monétaire", a-t-il déclaré.

La BoJ souhaite parvenir à une inflation modérée accompagnée d'une hausse des salaires et des bénéfices des sociétés, a rappelé Haruhiko Kuroda.

"Si les prix du brut et des matières premières font grimper l'inflation alors que la croissance des salaires reste lente, cela affecterait le revenu réel des ménages et les bénéfices des entreprises et nuirait à l'économie", a-t-il poursuivi.

"De telles conditions ne permettront pas d'atteindre durablement un taux d'inflation de 2%", a ajouté Haruhiko Kuroda, soulignant la nécessité de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante pour le moment.

Mais les analystes s'attendent à ce que les prix à la consommation se rapprochent de cet objectif, à mesure que la hausse des prix du pétrole plombe les factures d'essence et d'électricité.

La dépendance du Japon à l'égard des importations de carburant et de produits alimentaires rend son économie vulnérable à la hausse des prix des produits de base.

La hausse des coûts de l'énergie nuit également à la consommation, l'incertitude quant aux perspectives économiques ayant dissuadé les entreprises de relever fortement les salaires.

(Reportage Leika Kihara; avec Tetsushi Kajimoto, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

par Leika Kihara