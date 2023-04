Kuroda quitte la BOJ après que l'inflation ne se soit pas envolée comme "Peter Pan".

Aujourd'hui à 03:44 Partager

Haruhiko Kuroda donne sa dernière conférence de presse en tant que directeur de la banque centrale du Japon vendredi, mettant fin à une décennie de politique non conventionnelle qui comprenait des mesures de relance "bazooka" et un effort pour changer les perceptions du public avec un mur d'argent et des métaphores à la Peter Pan.

Choisi par le premier ministre de l'époque, Shinzo Abe, pour sortir le Japon de la déflation, M. Kuroda verra son deuxième mandat de cinq ans s'achever samedi et passera le relais à son successeur, Kazuo Ueda. M. Kuroda, âgé de 78 ans, donnera sa conférence de presse à 6 h 30 GMT, a indiqué la Banque du Japon (BOJ). La thérapie de choc était l'une des principales caractéristiques de l'expérience monétaire de M. Kuroda, dans le cadre de laquelle la BOJ a déployé un vaste programme d'achat d'actifs en 2013, en partie pour convaincre le public que les prix allaient enfin commencer à augmenter après des décennies de déflation. M. Kuroda n'est pas le premier chef de la BOJ à tenter d'influencer les perceptions du public par le biais de l'assouplissement monétaire. Toshihiko Fukui, qui a présidé l'institution de 2003 à 2008, a souvent élargi l'assouplissement quantitatif pour "montrer la détermination de la BOJ à vaincre la déflation" et "exercer une influence plus forte sur les attentes du public". Mais M. Kuroda est allé plus loin en liant sa politique à son objectif d'inflation de 2 % et en fixant un délai de deux ans pour l'atteindre. Cet objectif n'a été atteint que récemment, lorsque la guerre en Ukraine a fait grimper les prix mondiaux des produits de base et a poussé l'inflation bien au-delà de 2 %. La simplicité de la communication a également été un élément clé de la politique de M. Kuroda. En 2015, il a fait allusion au conte de Peter Pan en expliquant que pour relancer l'inflation, la BOJ devait faire en sorte que le public croie en sa magie monétaire grâce à des mesures de relance massives. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Peter Pan, dans laquelle il est dit que "le moment où vous doutez de pouvoir voler, vous cessez à jamais d'être capable de le faire", avait-il déclaré à l'époque. "Oui, ce dont nous avons besoin, c'est d'une attitude positive et de conviction. Dans un autre discours prononcé cette année-là, M. Kuroda a expliqué que, tel un vaisseau spatial tentant de s'éloigner de la gravitation terrestre, une "vitesse phénoménale" était nécessaire pour mettre fin à l'équilibre déflationniste du Japon. Lorsque les allusions à Peter Pan et au vaisseau spatial ont échoué, la BOJ a adopté une approche défensive et à long terme en 2016 avec l'introduction du contrôle de la courbe des taux (YCC). L'espoir était qu'en plafonnant les taux à long terme autour de zéro et en relançant patiemment l'économie, l'inflation finirait par se redresser. Le passage au YCC visait également à empêcher les rendements à très long terme de trop baisser, un clin d'œil à l'inquiétude croissante que des taux bas prolongés puissent nuire aux profits des institutions financières au point de les décourager d'augmenter leurs prêts. "La réflexion de la BOJ sur les taux d'intérêt a changé radicalement en 2016. Elle a abandonné l'idée que plus les coûts d'emprunt sont bas, mieux c'est", a déclaré Takahide Kiuchi, ancien membre du conseil d'administration de la BOJ. Alors que la BOJ poursuit son combat pour soutenir l'inflation et les salaires, d'autres grandes banques centrales ont vu leur crédibilité mise en jeu alors qu'elles s'efforcent de maîtriser une inflation galopante. Si le Japon voit l'inflation atteindre durablement les 2 %, le nouveau chef de la BOJ, M. Ueda, sera confronté à un nouveau défi en matière de communication, celui d'assurer une sortie en douceur des mesures de relance radicales de son prédécesseur. "Sous l'ère Kuroda, la BOJ a mis en place un panorama de mesures non conventionnelles", a déclaré M. Kiuchi. "L'incapacité de la BOJ à modifier les attentes du public soulève de nombreuses questions quant à l'efficacité de la politique monétaire non conventionnelle.