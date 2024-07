L'entreprise publique zimbabwéenne Kuvimba Mining House a signé un accord de 310 millions de dollars avec un consortium d'investisseurs britanniques et chinois pour la construction d'un concentrateur de lithium, a annoncé la société jeudi.

Kuvimba Mining House a déclaré dans un communiqué avoir signé un accord contraignant de construction, d'exploitation et de transfert (BOT) avec le consortium pour une usine de traitement de minerai de 3 millions de tonnes métriques par an dans sa mine de Sandawana, où Rio Tinto a extrait des émeraudes pendant trois décennies, jusqu'en 1993.

Un concentrateur de lithium, première étape du traitement du métal, broie et lixivie le minerai pour produire des concentrés commercialisables qui sont ensuite raffinés en carbonate de lithium ou en hydroxyde de lithium, utilisés dans les batteries. Actuellement, le Zimbabwe ne raffine pas le lithium, mais exporte des concentrés vers la Chine pour un traitement ultérieur.

La société n'a pas nommé les investisseurs, se contentant d'indiquer qu'il s'agissait "d'entreprises étrangères britanniques et chinoises de premier plan sur le marché mondial du lithium". M. Kuvimba a précisé que l'accord de construction, d'exploitation et de transfert prendrait fin au bout de six ans.

L'usine devrait être mise en service dans les 18 mois et produire 600 000 tonnes de concentré de lithium par an.

Le Zimbabwe, premier producteur africain de lithium, qui est utilisé dans les batteries des véhicules électriques et pour stocker l'énergie renouvelable, a attiré plus d'un milliard de dollars d'investissements dans des projets de lithium depuis 2021, principalement de la part d'entreprises chinoises spécialisées dans les batteries métalliques, d'après les documents déposés par les entreprises.

Parmi les entreprises chinoises possédant des mines au Zimbabwe figurent Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group, Chengxin Lithium Group, Canmax Technologies et Yahua Group.