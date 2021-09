Kwik Delivery signe le footballeur nigérian légendaire Jay Jay Okocha et la recordwoman à moto Fehinty comme ambassadeurs de marque

Lagos, Vendredi 3 septembre 2021 - La startup franco-nigériane de la French Tech Kwik Delivery (www.Kwik.delivery) annonce cette semaine avoir signé le footballeur nigérian légendaire Jay Jay OKOCHA comme ambassadeur de marque. Jay Jay OKOCHA a notamment connu le succès au plan international au PSG de 1998 à 2002.

Kwik Delivery a également annoncé la recordwoman à moto nigériane FEHINTY comme ambassadrice de marque.

« Depuis son lancement en 2019, Kwik Delivery est devenu synonyme d'efficacité, de rapidité, de passion et d'innovation. La mission de Kwik Delivery est de permettre aux Nigérians de réussir, de gagner dans le domaine du commerce, grâce à des services numériques fiables dans le domaine de la livraison, du e-commerce et du paiement » a déclaré Jay Jay OKOCHA lors d'une conférence de presse à l'hôtel Marriott Ikeja mardi 31 aout 2021. « Toutes qualités dans lesquelles mes fans et moi-même nous reconnaissons et qui m'amène à devenir l'ambassadeur de Kwik Delivery. Comme on a pu le constater lors de la visite du Président Emmanuel MACRON, les liens entre la France et le Nigéria sont nombreux et je me réjouis de collaborer avec une startup française qui améliore le quotidien des Nigérians. »

« En tant que compétitrice à moto, je me remets en cause en permanence pour atteindre de nouveaux records, et je suis donc fière de porter les couleurs de Kwik Delivery. Nous partageons les mêmes valeurs de passion et d'excellence » a déclaré FEHINTY.

Kwik Delivery est une startup franco-nigériane consacré au developpement de plateformes numériques B2B dans les domaines de la livraison dernier kilomètre, de l'entreposage et du paiement. Elle compte plus de 70 000 marchands comme clients et couvre les villes de Lagos et d'Abuja.

« Nous sommes extrêmement fiers de dévoiler nos deux ambassadeurs aujourd'hui. Ils porteront haut les valeurs de Kwik Delivery et contribueront fortement à notre développement dans les mois et années qui viennent » a déclaré Romain POIROT-LELLIG, Fondateur & PDG de Kwik Delivery. « C'est un moment particulièrement heureux pour toute l'equipe de Kwik et nous ferons bientot d'autres annonces pour capitaliser sur notre visibilité accrue. »

Kwik Delivery est la marque commerciale d'Africa Delivery Technologies SAS. L'app Kwik Delivery est disponible sur iOS et Android ainsi que sur www.Kwik.delivery.

Distribué par APO Group pour Kwik.

