L'ACCV dévoile son nouveau bureau d'Ottawa

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 1 septembre 2021) - L'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), qui représente les plus importants constructeurs automobiles du Canada, annonce l'établissement de son nouveau bureau à Ottawa.

« L'industrie de la construction automobile est un moteur essentiel de l'économie canadienne, a déclaré Brian Kingston, président et chef de la direction de l'ACCV. Compte tenu de l'apport important de l'industrie au Canada, il est important qu'elle ait une voix forte à Ottawa. »

Les membres de l'ACCV ont récemment fait l'annonce de grands investissements créateurs d'emplois au Canada. Ford, General Motors et Stellantis ont injecté 5,7 milliards de dollars dans des exploitations canadiennes, qui créeront 3 700 emplois directs et des dizaines de milliers dans la chaîne d'approvisionnement.

L'ACCV rassemble les constructeurs automobiles pour réaliser des objectifs communs pour l'industrie sur une série d'enjeux importants, comprenant le commerce, les investissements, l'innovation, la protection des consommateurs, l'environnement et la sécurité des véhicules.

Le bureau de l'ACCV sera situé à quelques pas de la Colline du Parlement, au 222, rue Queen. L'association continuera à avoir une présence à Toronto (Ont.).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules

Tél : 416.364.9333

À propos de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) représente les plus importants constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 ans. L'ACCV est constituée par Ford du Canada Limitée, General Motors du Canada Limitée et Stellantis (FCA Canada Inc.). Collectivement, ses membres exploitent quatre usines de montage de véhicules et des usines de moteurs et de pièces, et possèdent plus de 1300 concessionnaires. 135 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicules au Canada. On estime à plus de 500 000 le nombre d'emplois directs et indirects liés à la fabrication de véhicules au pays. Veuillez visiter le www.cvma.ca.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/95070