L'ACLU exhorte les parlementaires américains à ne pas interdire TikTok

"Une interdiction de TikTok violerait les droits du Premier amendement de millions d'Américains qui utilisent l'application pour s'exprimer quotidiennement", a écrit le groupe sur Twitter. L'ACLU a exhorté les Américains à écrire aux parlementaires "pour leur demander de lutter contre la censure et de soutenir notre droit constitutionnel à nous exprimer."

La commission des affaires étrangères de la Chambre doit voter mardi sur un projet de loi visant à donner au président Joe Biden de nouveaux pouvoirs pour interdire l'application utilisée par plus de 100 millions d'Américains. Une proposition d'interdiction devrait être adoptée par l'ensemble de la Chambre et du Sénat avant que le président puisse la signer en tant que loi.

Au début du mois, Joe Biden a déclaré qu'il n'était pas sûr que Washington interdise TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance.

"Il serait malheureux que la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants censure des millions d'Américains, et qu'elle le fasse en se basant non pas sur des renseignements réels, mais sur une incompréhension de base de la structure de notre entreprise", a déclaré TikTok lundi, ajoutant qu'elle a dépensé plus de 1,5 milliard de dollars dans des efforts rigoureux de sécurité des données.

En 2021, M. Biden a retiré une série de décrets datant de l'ère Trump qui visaient à interdire les nouveaux téléchargements de TikTok et de l'application de messagerie WeChat appartenant à la Chine, et a ordonné un examen par le département du Commerce des problèmes de sécurité posés par ces applications.

L'administration de l'ancien président Donald Trump avait tenté d'empêcher les nouveaux utilisateurs de télécharger les apps, et d'interdire d'autres opérations techniques qui, selon TikTok et WeChat, bloqueraient effectivement leur utilisation aux États-Unis.

Les tribunaux ont bloqué ces ordonnances, qui n'ont jamais pris effet.

La législation du président de la commission Michael McCaul "donne à l'administration le pouvoir d'interdire TikTok ou toute application logicielle qui menace la sécurité nationale des États-Unis. Et ne vous méprenez pas - TikTok est une menace pour la sécurité".

Il a déclaré que TikTok "permet (à la Chine) de manipuler et de surveiller ses utilisateurs pendant qu'elle engloutit les données des Américains pour les utiliser dans le cadre de ses activités malveillantes."

En 2020, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un puissant organisme de sécurité nationale, a ordonné à ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois.

TikTok a déclaré lundi que "la façon la plus rapide et la plus complète de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale est que le CFIUS adopte l'accord proposé sur lequel nous avons travaillé avec eux pendant près de deux ans."

Les responsables de TikTok se sont rendus au Capitole ce mois-ci pour tenter de convaincre les parlementaires de ses efforts pour protéger la sécurité des données.