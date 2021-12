L'ACPR alerte sur une nouvelle arnaque

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a été informée de la délivrance de fausses attestations de garantie financière obligatoire en France, notamment pour l'exercice de l'activité d'entreprise de travail temporaire, utilisant frauduleusement la dénomination de la société d'assurance Codan Forsikring A/S, basée au Danemark.



La société Codan Forsikring A/S, agréée par l'Autorité de supervision financière danoise (Danish Financial Supervisory Authority - DFSA), est autorisée à commercialiser des garanties financières en France au titre du régime de la libre prestation de services (LPS).



Toutefois, Codan Forsikring A/S, interrogée par la DFSA au sujet d'attestations de garantie financière récemment fournies en France, a confirmé leur caractère frauduleux.



"Si vous avez été victime de cette fraude, l'ACPR vous invite à déposer une plainte dans les meilleurs délais", précise le communiqué.