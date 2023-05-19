LES ACTIONS DE VF CORP ATTEIGNENT LEUR NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS PLUS DE 12 ANS APRÈS QUE FOOT LOCKER A RÉDUIT SES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE FISCALE ; LE DERNIER A BAISSÉ DE 9,3%.
LES ACTIONS DE VF CORP ATTEIGNENT LEUR NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS PLUS DE 12 ANS APRÈS QUE FOOT LOCKER A RÉDUIT SES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE FISCALE ; LE DERNIER A BAISSÉ DE 9,3%.
Ajouter à une liste
0 sélectionné
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membreConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
|19.09 USD
|-8.11%
|-11.20%
|8 072 M $
|30.18 USD
|-27.32%
|-22.96%
|3 879 M $