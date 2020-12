L'ACTS exhorte les détaillants à promouvoir l'inclusivité en acceptant tous les modes de paiement durant le temps des Fêtes

MONTREAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les entreprises et les consommateurs peinent à traverser la deuxième vague de la pandémie, l’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS) exhorte les détaillants à accepter l’argent comptant comme mode de paiement.



« Au début de la pandémie, de nombreuses entreprises avaient commencé à refuser l’argent comptant, craignant qu’il soit un vecteur de COVID-19. Or, au printemps, des études ont démontré que l’argent comptant n’était pas plus risqué que les cartes bancaires. Malheureusement, malgré ces preuves, certains détaillants persistent à dissuader les consommateurs d’utiliser l’argent comptant comme mode de paiement ou le refusent d’emblée », a souligné Steven Meitin, président de l’Association canadienne du transport sécurisé.

Il a renchéri : « Les billets de banque ont cours légal au Canada et bon nombre de citoyens comptent sur eux pour se procurer des biens et des services essentiels, ce qui est devenu plus important que jamais dans le contexte de la COVID-19 et de ses répercussions constantes sur les plans sociaux et économiques. Aucun consommateur ne devrait se voir refuser le droit de payer en argent comptant. Malheureusement, au Canada, aucune loi ni aucun règlement ne protège ce droit. Cette situation doit changer. »

« L’argent comptant est inclusif et universellement accessible. En empêchant les Canadiens d’utiliser ce mode de paiement, on pénalise une grande part de la population, y compris certains des plus vulnérables de notre société qui ne bénéficient pas ou peu de services bancaires, qui préfèrent la sécurité de l’argent ou qui comptent sur l’argent comme source de revenus. Assurons-nous que ceux parmi nous qui dépendent de l’argent pour acheter des biens en cette période difficile – peu importe la raison – ne soient pas indûment pénalisés et qu’ils aient accès aux biens dont ils ont besoin durant le temps des Fêtes », a-t-il ajouté.

À de nombreuses occasions depuis le début de la pandémie, la Banque du Canada a réitéré l’importance pour les détaillants d’accepter l’argent comptant. Elle a vivement recommandé que ces derniers continuent à accepter l’argent comptant pour s’assurer que les Canadiens puissent accéder aux biens et services qu’il leur faut. Le refus catégorique des paiements en espèces créera des difficultés injustifiées aux personnes qui dépendent de l’argent comptant pour payer leurs achats et qui ont des options limitées. Vous pouvez lire la déclaration complète ici.

Pour en savoir plus sur les faibles risques de transmission de la COVID-19 lors de la manipulation de l’argent, nous vous invitons à consulter nos communiqués de presse publiés les 6 mai 2020 et 8 juillet 2020.

À propos de l’Association canadienne du transport sécurisé

La mission de l’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS) est de promouvoir et de défendre les intérêts des fournisseurs canadiens de transport de valeurs, d’offrir un lieu d’échange bénéfique pour les membres et d’encourager l’avancement et l’excellence des normes de l’industrie à l’échelle du Canada et à l’étranger. www.cast-acts.ca

Relations avec les médias :

Steven Meitin

Président, Association canadienne du transport sécurisé (ACTS)

contact_cast@cast-acts.ca

www.cast-acts.ca