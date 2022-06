L'ADN de la variole du singe trouvé dans le sperme dans une poignée de cas - selon les chercheurs

Le virus de la variole du singe se transmet par contact étroit avec une personne infectée, qui peut excréter le virus par le biais de ses lésions cutanées caractéristiques ou de grosses gouttelettes respiratoires. Bon nombre des cas de monkeypox confirmés dans l'épidémie actuelle concernent des partenaires sexuels qui ont eu un tel contact étroit.

Or, on sait que les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA, la chlamydia et la syphilis sont causées par des agents pathogènes qui passent d'une personne à l'autre, notamment dans le sperme, les sécrétions vaginales ou d'autres fluides corporels.

Dans un rapport publié le 2 juin, des chercheurs de l'Institut Spallanzani, un hôpital et un centre de recherche sur les maladies infectieuses basé à Rome, ont pour la première fois mis en évidence la présence du virus de la variole du singe dans le sperme de quatre patients en Italie.

Ils ont depuis identifié six des sept patients de l'établissement dont le sperme contenait le matériel génétique du virus. En particulier, un échantillon testé en laboratoire provenant d'un seul patient a suggéré que le virus trouvé dans son sperme était capable d'infecter une autre personne et de se répliquer.

Ces données, qui sont soumises pour publication, ne sont pas suffisantes pour prouver que les caractéristiques biologiques du virus ont changé, de sorte que son mode de transmission a évolué, a déclaré à Reuters Francesco Vaia, directeur général de l'institut.

"Toutefois ... le fait d'avoir un virus infectieux dans le sperme est un facteur qui fait pencher la balance fortement en faveur de l'hypothèse selon laquelle la transmission sexuelle est l'un des modes de transmission de ce virus", a-t-il déclaré.

M. Vaia a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé avait été informée des dernières découvertes. L'agence des Nations Unies n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Ces données interviennent alors que plus de 1 300 cas de cette maladie virale ont été signalés par une trentaine de pays, principalement en Europe, depuis début mai. La plupart des cas ont été signalés chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

L'épidémie a suscité des inquiétudes car le virus est rarement observé en dehors de l'Afrique, où il est endémique, et la majorité des cas ne sont pas liés à un voyage sur le continent.

Les scientifiques s'efforcent de comprendre les causes de l'épidémie actuelle, ses origines et si quelque chose a changé dans le virus.

Dans un rapport distinct publié en ligne le 6 juin sur https://assets.researchsquare.com/files/rs-1725831/v1/05f6e057-2c45-4be5-b6e1-238183ca7bac.pdf?c=1654543629 et qui doit encore être examiné par des pairs, des scientifiques allemands ont également détecté de l'ADN viral dans le sperme de deux patients du pays.

La détection d'ADN viral n'implique pas nécessairement la présence d'un virus infectieux, a déclaré Carlos Maluquer de Motes, qui dirige un groupe de recherche étudiant la biologie des poxvirus à l'Université du Surrey.

Une analyse effectuée par des chercheurs britanniques a révélé que l'ADN viral d'une série de virus différents, y compris le virus Zika, a été trouvé dans le sperme, mais il n'est pas clair si la présence de matériel génétique augmente le risque de transmission sexuelle.

Dans l'ensemble, on ne sait toujours pas avec certitude si la variole du singe est infectieuse par le sperme, a ajouté Enrico Bucci, un biologiste de l'Université Temple à Philadelphie.

"On le soupçonne et il est très probable qu'il le soit. Mais on manque de preuves formelles qui seront disponibles avec d'autres expériences en laboratoire."