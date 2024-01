L'entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company a déclaré lundi qu'elle allouerait 23 milliards de dollars à des projets de décarbonisation et de réduction des émissions de carbone, contre un objectif précédent de 15 milliards de dollars.

ADNOC a fait cette annonce lors de la réunion annuelle de son conseil d'administration, présidée par le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"L'augmentation de l'allocation comprendra des investissements destinés à développer les plateformes nationales et internationales de gestion du carbone de la société", a déclaré ADNOC dans un communiqué.

Le cheikh Mohammed "a demandé à ADNOC de développer son portefeuille diversifié et de fournir une énergie sûre, fiable et responsable pour soutenir une transition énergétique mondiale juste, ordonnée et équitable", précise le communiqué.

ADNOC a déclaré avoir pour objectif de réduire son intensité carbone de 25 % d'ici à 2030 et de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2045.

Fin 2022, ADNOC a approuvé, lors de la réunion de son conseil d'administration, un plan d'affaires quinquennal et des dépenses d'investissement de 550 milliards de dirhams (150 milliards de dollars) pour la période 2023-2027. Elle a également avancé son objectif d'expansion de la capacité de production de pétrole de cinq millions de barils par jour de 2030 à 2027.

ADNOC a déclaré lundi que son programme "In-Country Value" avait injecté 11,2 milliards de dollars dans l'économie des Émirats arabes unis en 2023, et le conseil d'administration a approuvé l'objectif selon lequel le programme devrait générer 48,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. ADNOC a créé 6 500 emplois pour les citoyens émiratis dans le secteur privé en 2023 grâce à ce programme.

Le programme a apporté 51 milliards de dollars en valeur à l'économie des EAU depuis 2018 et créé 11 500 emplois pour les Émiratis dans le secteur privé, a déclaré ADNOC.

ADNOC a déclaré que depuis 2022, elle a signé des accords de fabrication locale d'une valeur de 16,9 milliards de dollars avec des entreprises locales et internationales. ADNOC a pour objectif de fabriquer localement des produits d'une valeur de 19 milliards de dollars qu'elle prévoit d'acheter d'ici 2027.