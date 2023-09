Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a déclaré mercredi qu'elle avait pris la décision finale d'investir dans le développement du projet de capture du carbone Habshan.

Le projet de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) aura la capacité de capturer et de stocker de manière permanente 1,5 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an, a déclaré ADNOC dans un communiqué. (Reportage de Maha El Dahan et Clauda Tanios, rédaction de Louise Heavens)