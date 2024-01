La compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi National Oil Company, a vendu davantage de fioul de distillation directe (SRFO) de sa raffinerie de Ruwais ce mois-ci par le biais de ventes privées, selon des sources commerciales et des données de suivi des navires.

La hausse des ventes s'explique par des travaux de maintenance sur l'unité de craquage catalytique des fluides résiduels (RFCC) à Ruwais, ont indiqué les sources.

Au moins deux cargaisons de SRFO sont en train d'être chargées à partir de Ruwais ce mois-ci, ont déclaré des sources industrielles, contre zéro le mois dernier, selon les données de suivi des navires de Kpler.

Au total, 170 000 tonnes de SRFO sont chargées depuis Ruwais en janvier, les volumes d'exportation de fioul étant à leur plus haut niveau depuis environ un an et demi, selon les données.

Un porte-parole d'ADNOC a confirmé que la maintenance planifiée avait commencé à la raffinerie de Ruwais, mais a refusé de commenter les cargaisons.

L'unité RFCC de 127 000 barils par jour (bpj) transforme le fioul lourd résiduel en produits raffinés de plus grande valeur tels que l'essence et le diesel.

L'unité est située dans la partie ouest du complexe de la raffinerie de Ruwais, d'une capacité de 835 000 bpj. (Reportage de Jeslyn Lerh ; Rédaction de Christopher Cushing)