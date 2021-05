L'AFAC n'a plus confiance au gouvernement, se retire du processus toxique et dysfonctionnel du plan d'action national pour s'occuper des familles d'abord

OTTAWA, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lorraine Whitman, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et la PDG de l’AFAC, Lynne Groulx, présenteront les grandes lignes des mesures que l’AFAC prendra en réponse aux appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.



Mesdames Whitman et Groulx annonceront le plan d’action national de l’AFAC, intitulé « Nos appels, nos actions », dans le cadre d’un webinaire Zoom qui aura lieu :

mardi 1er juin

à 11 h HAE

Cliquer sur le lien ci-dessous pour joindre le webinaire :

https://zoom.us/j/94508870462



Le plan d’action et le communiqué d’accompagnement seront accessibles sur le site Web de l’AFAC ( www.nwac.ca ) à 10 h HAE, le mardi 1er juin. Le webinaire, qui aura lieu en anglais et en français, suivra à 11 h. Il n’y aura pas de traduction simultanée ni d’occasion pour les médias de poser des questions.

Nous invitons les reporters qui veulent prendre des dispositions pour interviewer Mme Groulx après le webinaire à communiquer avec Gloria Galloway, à l’adresse courriel qui figure au bas de cet avis.