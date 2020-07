L'AFG répond présent à Patrimonia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'association française de la gestion financière (AFG) a décidé de se rendre à Patrimonia. Elle rappelle que cette manifestation, historiquement en province, lui permet d'écouter ses partenaires distributeurs, aux côtés de ses partenaires banquiers et assureurs, de mieux connaître leurs besoins et également de développer les solutions qu'elle propose, en particulier sur les sujets ESG et relance de l'économie post covid.