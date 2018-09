L'AFL publie ses comptes au 30 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE · 28 septembre 2018

LES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018 CONFIRMENT l'ATTRACTIVITE ET LA PERFORMANCE DU MODELE DE l'AFL

L'AFL, la banque des collectivités locales, a publié ce jour son rapport semestriel. Les résultats au 30 juin 2018 confirment la trajectoire de croissance et la clôture se traduit par un résultat brut d'exploitation de - 371 K€ pour un PNB de 5 277 K€.

Au 30 juin 2018, l'AFL est entrée dans sa quatrième année d'activité. Au terme de cette période, l'AFL confirme la pertinence et la solidité de son modèle économique par la réalisation de 3 objectifs majeurs à travers les faits marquants suivants :

Le renforcement continu des fonds propres par la poursuite de nouvelles entrées de collectivités locales au capital social de la Société Territoriale ;

L'augmentation soutenue et diversifiée de la production de crédit aux collectivités locales membres de l'AFL ; et

La poursuite de la diversification de la base d'investisseurs de l'AFL sur les marchés de capitaux.

Au cours du 1er semestre 2018, deux nouvelles augmentations de capital ont été effectuées :

Avec les 15ème et 16ème augmentations de capital, 36 nouvelles collectivités locales, de toutes catégories et de toutes zones géographiques, ont rejoint le Groupe AFL, portant actuellement le total des membres actionnaires à 259 et contribuant ainsi à la dissémination du modèle sur l'ensemble du territoire ;

Au 30 juin, le capital libéré du Groupe AFL s'élève à 144,3 millions d'euros et le capital promis à 157,7 millions d'euros.

Au 30 juin 2018, l'encours total de crédit atteint 1 909 millions d'euros contre 1 194 millions d'euros au 30 juin 2017 et 1 670 millions d'euros au 31 décembre 2017 :

La production de crédit à moyen et long terme sur le 1 er semestre s'établit à 116,9 millions d'euros pour 64 contrats de crédit conclus auprès d'une population variée de collectivités locales, portant ainsi à 396 le total des crédits à moyen et long terme octroyés depuis l'entrée en activité d'AFL ;

semestre s'établit à 116,9 millions d'euros pour 64 contrats de crédit conclus auprès d'une population variée de collectivités locales, portant ainsi à 396 le total des crédits à moyen et long terme octroyés depuis l'entrée en activité d'AFL ; Depuis le début des activités de l'AFL, la production totale s'élève à 1 725,1 millions d'euros contre 1 608,3 millions d'euros au 31 décembre 2017. Couplé aux rachats de crédit conclus par des collectivités membres du Groupe AFL avec d'autres établissements de crédit, l'encours sur la clientèle de l'AFL au 30 juin 2018 s'établit à 1 908,7 millions d'euros dont 1 645 millions d'euros mis à disposition et 263,6 millions d'euros d'engagements de financement contre 1 430,8 millions d'euros et 238,8 millions d'euros respectivement au 31 décembre 2017.

Au cours du premier semestre l'AFL a levé 625 millions d'euros sur le marché obligataire par des émissions à long terme :

En début d'année, deux émissions à 10 et 15 ans ont été lancées sous forme de placement privé pour des tailles respectives de 25 et 100 millions d'euros et à une marge de 25 points de base au-dessus de la courbe des obligations assimilables du Trésor (OAT) ;

Le 12 juin, une émission publique de type benchmark ayant une échéance à 10 ans et une taille de 500 millions d'euros a été réalisée à une marge de 30 points de base au-dessus de la courbe OAT ;

La bonne réception de ces 3 émissions par les investisseurs démontre leur confiance dans le modèle du Groupe AFL, sa trajectoire de développement depuis avril 2015 et plus largement la qualité de crédit du secteur local français.

La progression des encours de crédit et la maîtrise des charges se traduisent pour l'AFL par un résultat brut d'exploitation négatif de 371K€ sous le référentiel comptable IFRS et un résultat net négatif de 771K€ après prise en compte du coût du risque au titre d'IFRS 9 :

Le PNB s'établit à 5 277K€ à comparer avec 5 347K€ au premier semestre 2017, qui avait bénéficié de plus-values de cession de titres de la réserve de liquidité d'un montant de 2 343K€ alors que celles-ci s'élèvent à 1 305K€ au 30 juin 2018 ;

La marge nette d'intérêt augmente en lien avec l'encours de crédit à 3 879K€ contre 3 177K€ au 30 juin 2017 ;

Les charges d'exploitation sont maitrisées à 4 673K€ contre 4 434K€ au cours du premier semestre 2017, ces dernières bénéficiant d'une reprise de provision fiscale de 488K€.

La solidité de la structure financière de l'AFL est soulignée par les ratios de fonds propres, communiqués sur une base consolidée, et les ratios de liquidité :

Ratio de solvabilité de 22,88%.

Ratio de levier : 3,39%

Ratio de liquidité LCR : 798%

Ratio de liquidité NSFR : 227%

Au 30 juin 2018, les notations de crédit de l'AFL sont les suivantes :

Moody's Notation long terme Aa3 Perspective Stable Notation court terme P-1 Date de mise à jour 09-mai-18

Perspectives du Groupe AFL

Marqué par le développement soutenu des adhésions au cours du premier semestre, l'objectif 2018 des apports en capital devrait être atteint et ainsi permettre de consolider la réalisation des objectifs du plan d'affaires quinquennal 2017-2021.

En conséquence, la taille et la structure du bilan du Groupe AFL devraient continuer d'évoluer rapidement, avec la poursuite de la production de crédits et de nouvelles augmentations de capital sur le second semestre 2018 et sur l'exercice 2019.

Résultats consolidés du Groupe AFL sous le référentiel comptable IFRS

Sur le premier semestre 2018, le PNB généré par l'activité s'établit à 5 297K€. Il correspond principalement à une marge d'intérêt de 3 903K€, en augmentation par rapport à celle de 3 197K€ observée sur le premier semestre de l'exercice précédent, des plus-values nettes de cession de titres de placement de 1 305K, des revenus de commissions de 74K€ et à un résultat net de la comptabilité de couverture négatif de -73K€.

La marge nette d'intérêt de 3 903K€ trouve son origine dans trois éléments :

les revenus liés au portefeuille de crédit à hauteur de 3 672K€, une fois retraités de leurs couvertures ;

les revenus liés à la gestion de la réserve de liquidité, négatifs de -1 481K€, en raison de taux d'intérêts ancrés profondément en territoire négatif ; et

la charge des intérêts de la dette, qui pour les raisons indiquées précédemment, représente une source de revenus s'élevant à 1 712K€, une fois pris en compte les revenus de sa couverture.

Les moins-values de cessions, pour 26K€, proviennent de la gestion de portefeuille de la réserve de liquidité sur la période. Ces cessions ont entrainé concurremment l'annulation des couvertures de taux d'intérêts pour 1 331K€ dégageant des plus-values globales nettes de 1 305K€.

Le résultat net de la comptabilité de couverture s'élève à 1 357K€. Il est constitué de deux éléments : l'annulation des couvertures de taux d'intérêts liée aux cessions de titres et aux rachats de crédit pour 1 430K€ et la somme des écarts de juste valeur des éléments couverts et de leurs instruments de couverture, pour les instruments encore en portefeuille à la date de clôture, pour -73K€. Parmi ces écarts, -110K€ se rapportent à des différences de valorisation sur des instruments classés en macro-couverture et 37K€ se rapportent à des différences de valorisations d'instruments classés en micro-couverture. Il subsiste des écarts latents de valorisations entre les éléments couverts et les instruments de couverture dont l'une des composantes provient d'une pratique de place conduisant à une asymétrie de valorisation entre d'une part les instruments de couverture collatéralisés quotidiennement et actualisés sur une courbe Eonia, et d'autre part, les éléments couverts actualisés sur une courbe Euribor, conduisant selon les normes IFRS, à constater une inefficacité de couverture qui est enregistrée au compte de résultat. Il est à noter qu'il s'agit cependant d'un résultat latent.

Au 30 juin 2018, les charges générales d'exploitation sont de 4 689K€ contre 4 355K€ au 30 juin 2017. Elles comptent pour 2 465K€ de charges de personnel, en diminution par rapport à celles du premier semestre de l'exercice précédent, qui s'élevaient à 2 575K€. Les charges générales d'exploitation comprennent également les charges administratives, qui s'élèvent à 2 224K€ et demeurent à un niveau comparable à celles du premier semestre de l'exercice précédent une fois retraitées de l'effet d'une reprise de provision pour risque fiscal de 488K€ et qui s'élevaient à 1 813K€.

Après dotations aux amortissements pour 975K€ contre 937K€ au 30 juin 2017, le résultat d'exploitation au 30 juin 2018 s'établit à -368K€ à comparer à 72K€ réalisés au premier semestre de l'exercice précédent.

La première application d'IFRS9 et son nouveau modèle de provisionnement a conduit à la comptabilisation de 234K€ de dépréciations sur le premier semestre, provenant quasi-exclusivement de l'accroissement du portefeuille-titre sans qu'aucun risque de crédit ne soit matérialisé sur la période.

Après prise en compte d'une charge d'impôt différé de 166K€ liée aux retraitements de consolidation, le premier semestre de l'exercice 2018 se solde par un résultat net négatif de 767K€, à comparer à -41K€ sur la même période lors de l'exercice précédent.

Bilan et structure financière du Groupe AFL

Le bilan consolidé au 30 juin 2018 s'élève à 3,186 milliards d'euros contre 2,537 millions d'euros au 31 décembre 2017, reflétant l'augmentation des actifs dont l'encours de crédit et la réserve de liquidité.

Le Groupe AFL présente une structure financière robuste avec des fonds propres s'élevant à 125,3M€ au 30 juin 2018 contre 121 M€ au 31 décembre 2017, pour un capital social de 144,3 M€. Compte tenu de la qualité des expositions portées par le Groupe, le ratio de solvabilité Bâle III basé sur la méthode standard (Common Equity Tier 1) s'établit à 22,88% et le ratio de levier à 3,39%.

A cela s'ajoute une position de liquidité très confortable permettant au Groupe AFL de poursuivre ses activités opérationnelles et de résister à un choc de liquidité. Au 30 juin 2018, le ratio LCR s'élève à 809% et le ratio NSFR à 228%.

Compte de résultat 2018 (en millions d'euros, IFRS consolidés)

(En milliers d'euros) 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017 Intérêts et produits assimilés 28 076 16 721 38 342 Intérêts et charges assimilées (24 173) (13 524) (31 789) Commissions (produits) 134 29 73 Commissions (charges) (60) (44) (95) Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 1 346 545 141 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres (26) 1 636 4 051 Produits des autres activités Charges des autres activités PRODUIT NET BANCAIRE 5 297 5 364 10 722 Charges générales d'exploitation (4 689) (4 355) (8 653) Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (975) (937) (1 914) RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (368) 72 156 Coût du risque (234) RESULTAT D'EXPLOITATION (601) 72 156 Gains ou pertes nets sur autres actifs RESULTAT AVANT IMPÔT (601) 72 156 Impôt sur les bénéfices (166) (113) (579) RESULTAT NET (767) (41) (423) Participations ne donnant pas le contrôle RESULTAT NET PART DU GROUPE (767) (41) (423) Résultat net de base par action (en euros) (0,53) (0,03) (0,31) Résultat dilué par action (en euros) (0,53) (0,03) (0,31)

Bilan au 30 juin 2018 (en millions d'euros, IFRS consolidés)

Actif au 30 juin 2018

(En milliers d'euros) 30/06/2018 01/01/2018 31/12/2017 Caisses et banques centrales 590 371 420 338 420 351 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 21 220 13 711 13 711 Instruments dérivés de couverture 24 692 15 629 15 629 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 665 253 363 554 Actifs financiers disponibles à la vente 363 554 Titres au coût amorti Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti 229 190 281 735 213 433 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 1 644 988 1 430 802 1 430 829 Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 43 Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Actifs d'impôts courants 33 25 25 Actifs d'impôts différés 5 298 5 343 5 330 Comptes de régularisation et actifs divers 622 348 68 657 Immobilisations incorporelles 3 850 4 689 4 689 Immobilisations corporelles 449 471 471 Écarts d'acquisition TOTAL DE L'ACTIF 3 186 010 2 536 643 2 536 678

Passif au 30 juin 2018

(En milliers d'euros) 30/06/2018 01/01/2018 31/12/2017 Banques centrales 596 368 368 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 21 629 14 267 14 267 Instruments dérivés de couverture 67 204 61 841 61 841 Dettes représentées par un titre 2 969 446 2 335 802 2 335 802 Dettes envers les établissements de crédits et assimilés 11 Dettes envers la clientèle 0 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 963 963 Passifs d'impôts courants 0 Passifs d'impôts différés 278 278 Comptes de régularisation et passifs divers 1 822 2 172 2 172 Provisions 22 22 19 Capitaux propres 125 280 120 930 120 968 Capitaux propres part du groupe 125 280 120 930 120 968 Capital et réserves liées 144 314 138 500 138 500 Réserves consolidées (18 317) (17 893) (17 665) Écart de réévaluation Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 50 747 557 Résultat de l'exercice (+/-) (767) (423) (423) Participations ne donnant pas le contrôle TOTAL DU PASSIF 3 186 010 2 536 643 2 536 678

Sur ces bases, le Directoire de l'AFL a arrêté les comptes semestriels de l'AFL le 12 septembre 2018. Le Conseil de Surveillance de l'AFL réuni sous la présidence de Monsieur Richard Brumm le 27 septembre 2018, a examiné favorablement les comptes semestriels de l'AFL. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes.

Le Conseil d'Administration de l'AFL-ST, la Société Territoriale, réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Pélissard le 28 septembre 2018, a arrêté les comptes semestriels consolidés du Groupe. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes.

Les procédures d'examen limité sur les comptes sociaux et consolidés semestriels condensés, relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports d'examen limité sont en cours d'émission.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

L'information financière du Groupe AFL pour le premier semestre 2018 est composée du présent communiqué, complétée du rapport financier disponible sur le site www.agence-france-locale.fr

