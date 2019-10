L'AFT compte émettre jusqu'à 10,5 mds d'euros d'OAT et d'OAT indexées le 17 octobre

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre jusqu'à 10,5 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et d'OAT indexées sur l'inflation en France (OATi) et dans la zone euro (OATei) lors de son adjudication prévue le 17 octobre.

La France prévoit d'allouer de 7,5 à 9 milliards d'euros d'OAT arrivant à échéance en 2022, 2025 et 2026, et entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'OATi et d'OATei arrivant à maturité en 2024, 2025 et 2029.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 0% Feb. 25, 2022 OAT Settlement date Oct. 21, 2019 Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 0% March 25, 2025 OAT Settlement date Oct. 21, 2019 Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 0.50% May 25, 2026 OAT Settlement date Oct. 21, 2019 Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 0.25% July 25, 2024 OATei Settlement date Oct. 21, 2019 Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 0.10% March 1, 2025 OATi Settlement date Oct. 21, 2019 Date of auction Oct. 17, 2019 Issue 3.40% July 25, 2029 OATi Settlement date Oct. 21, 2019

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

