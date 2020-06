L'AFT compte émettre jusqu'à 11,75 milliards d'euros d'OAT le 2 juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre entre 10,25 milliards et 11,75 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) lors de son adjudication prévue le 2 juillet.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction July 2, 2020 Issue 0% Nov. 25, 2030 OAT Settlement date July 6, 2020 Date of auction July 2, 2020 Issue 1.25% May 25, 2034 OAT Settlement date July 6, 2020 Date of auction July 2, 2020 Issue 1.75% June 25, 2039 OAT Settlement date July 6, 2020 Date of auction July 2, 2020 Issue 0.75% May 25, 2052 OAT Settlement date July 6, 2020

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck) ed: ASO

