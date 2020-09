L'AFT compte émettre jusqu'à 9,75 milliards d'euros d'OAT et d'OATei le 17 septembre

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre entre 8,25 milliards et 9,75 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et d'OAT indexées sur l'inflation dans la zone euro (OATei) lors de l'adjudication prévue le 17 septembre.

Dans le cadre de cette émission, la France prévoit d'allouer entre 7,5 milliards et 8,5 milliards d'euros d'OAT arrivant à échéance en 2023, 2026 et 2028, et entre 750 millions et 1,25 milliard d'OAT indexées sur l'inflation dans la zone euro (OATei) arrivant à maturité en 2026, 2030 et 2047.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0% Feb. 25, 2023 OAT Settlement date Sept. 21, 2020 Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0.50% May 25, 2026 OAT Settlement date Sept. 21, 2020 Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0.75% May 25, 2028 OAT Settlement date Sept. 21, 2020 Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0.10% March 1, 2026 OATei Settlement date Sept. 21, 2020 Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0.70% July 25, 2030 OATei Settlement date Sept. 21, 2020 Date of auction Sept. 17, 2020 Issue 0.10% July 25, 2047 OATei Settlement date Sept. 21, 2020

