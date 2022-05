L'AG du Texas Paxton affronte Bush au second tour des Républicains

Paxton a toujours été en tête des sondages dans sa tentative de réélection pour un troisième mandat, bien que les enquêtes se soient resserrées ces dernières semaines. Il a battu Bush, le commissaire aux terres de l'État, pour obtenir le soutien de l'ancien président Donald Trump, malgré une longue inculpation pour fraude boursière et d'autres problèmes juridiques.

Le nom de la famille Bush était autrefois tout-puissant dans la politique texane. George P. Bush est le fils de l'ancien gouverneur de Floride Jeb Bush, et le neveu et petit-fils des anciens présidents George W. Bush et George H.W. Bush.

Mais le statut d'outsider du jeune Bush met en lumière un changement remarquable au sein du parti républicain de l'État au cours de la dernière décennie, le centre du pouvoir passant de l'aile favorable aux entreprises au camp des conservateurs sociaux.

Cela explique en grande partie l'attrait de Paxton, même en dépit de son inculpation en 2015 pour fraude boursière qui se poursuit devant les tribunaux, et des informations selon lesquelles il fait l'objet d'une enquête du FBI après que quatre anciens membres du personnel du bureau du procureur général ont porté des accusations de corruption et d'abus de pouvoir.

Paxton a maintenu son innocence dans l'affaire de fraude boursière. Son bureau n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire ou sur l'enquête du FBI. Le FBI s'est refusé à tout commentaire.

Bush a martelé les allégations contre Paxton. Au début du mois, Bush a déclaré à Texas Public Radio que sa campagne visait à "s'assurer que nous n'avons pas de criminels inculpés servant au sommet de la chaîne de commandement de nos responsables de l'application de la loi ici au Texas".

M. Paxton a renforcé sa position dans les cercles de droite lorsqu'il a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'interdire à la Géorgie, au Wisconsin, au Michigan et à la Pennsylvanie d'accorder leur voix électorale à Joe Biden lors de l'élection présidentielle de 2020. La Cour a accepté l'affaire.

Lors de la primaire du 1er mars dans l'État, Paxton a obtenu près de 43 % des voix, tandis que Bush en a remporté près de 23 %. Le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de voix au second tour de mardi sera bien placé pour remporter le scrutin en novembre dans un Texas fortement républicain.

Les électeurs de la primaire républicaine "voient (Paxton) comme un combattant, comme quelqu'un qui prendra le combat contre les démocrates, les libéraux et les socialistes avec vigueur", a déclaré Cal Jillson, professeur de sciences politiques à la Southern Methodist University de Dallas.