L'AGO de Capricorn pourrait favoriser une alternative à l'accord avec NewMed, selon Palliser.

Palliser fait partie d'un chœur d'investisseurs de Capricorn opposés à un projet de fusion avec NewMed qui créerait un producteur de gaz centré sur Israël et l'Égypte à un moment où l'Europe recherche du gaz non russe, mais qui, selon eux, sous-évalue Capricorn.

Lundi, Capricorn a convoqué une assemblée des actionnaires pour le 15 décembre afin d'obtenir le feu vert pour une opération comptable qui lui donnerait la possibilité de distribuer 495 millions de dollars, en plus d'un dividende spécial de 620 millions de dollars dans le cadre de l'accord avec NewMed.

James Smith, directeur des investissements chez Palliser Capital, a déclaré à Reuters qu'il pensait que 40 % des actionnaires de Capricorn partageaient son opposition à l'accord NewMed sous sa forme actuelle.

Palliser a déclaré que les actionnaires de Capricorn pourraient obtenir plus de valeur que l'accord NewMed si Capricorn versait plus de dividendes, réduisait ses coûts et optimisait ses actifs égyptiens.

"Nous pensons que l'annonce de Capricorn ... d'augmenter les réserves distribuables bien au-delà du niveau requis pour la transaction NewMed pourrait plutôt faciliter le ... plan que nous avons décrit le 27 octobre, catalysant ainsi un rendement supérieur à un risque significativement plus faible pour les actionnaires de Capricorn ", a-t-il déclaré.

En octobre, Palliser a déclaré que Capricorn pourrait être valorisée à 315 pence par action, "soit une hausse de 27 % par rapport à la valeur implicite de la transaction NewMed". Les actions de Capricorn se négocient actuellement à environ 251 pence.

Palliser a transformé son investissement basé sur des produits dérivés en actions cette semaine, devenant ainsi le troisième actionnaire le plus important de Capricorn avec un peu moins de 7% de participation, selon les données Refinitiv Eikon, et avec le pouvoir de convoquer des réunions extraordinaires des actionnaires.

NewMed détient une participation de 45,3 % dans le champ Leviathan, au large des côtes israéliennes, le plus grand réservoir de gaz de la Méditerranée. Si la fusion se réalise, les actionnaires de Capricorn se retrouveront avec une participation de 10,3 % dans la société combinée.

Pour Capricorn, c'est la deuxième fois cette année que les actionnaires protestent contre ses projets de fusion. Face à l'opposition des investisseurs, Capricorn a mis fin à ses projets de fusion avec Tullow Oil et s'est tourné vers NewMed à la place.

Capricorn a refusé de faire des commentaires. NewMed n'avait pas de commentaire immédiat.