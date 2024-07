L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que la croissance de la demande mondiale de pétrole ralentira à un peu moins d'un million de barils par jour (bpj) cette année et l'année prochaine, en raison de la contraction de la consommation chinoise au deuxième trimestre, dans un contexte de difficultés économiques.

La demande mondiale au deuxième trimestre a augmenté de 710 000 bpj en glissement annuel, ce qui représente la plus faible augmentation trimestrielle depuis plus d'un an, a écrit l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole.

"La prééminence de la Chine s'estompe. L'année dernière, le pays représentait 70 % des gains de la demande mondiale, ce qui diminuera à environ 40 % en 2024 et 2025", a déclaré l'AIE. (Reportage de Noah Browning ; édition de Jason Neely)