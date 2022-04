L'AIE tiendra une réunion d'urgence pour faire face à la flambée des prix du pétrole

Les principaux consommateurs cherchent des moyens d'atténuer l'impact des prix mondiaux du pétrole, qui ont grimpé de plus de 30 % cette année, sur leurs économies après que le groupe des principaux producteurs, l'OPEP+, ait maintenu ses plans d'ajouter une modeste offre de 432 000 barils par jour en mai.

Les sanctions occidentales contre la Russie après son invasion de l'Ukraine devraient entraîner une perte d'environ 3 millions de barils par jour (bpj) de pétrole russe en avril, selon l'AIE. Moscou qualifie son activité en Ukraine d'"opération spéciale" visant à désarmer son voisin occidental.

Pour combler le manque à gagner, le président Joe Biden a autorisé jeudi la plus grande libération jamais effectuée à partir des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, une libération de 1 million de bpj de brut pendant six mois à partir de mai.

L'annonce américaine intervient un jour avant que les pays membres de l'AIE ne se réunissent vendredi à 1200 GMT pour discuter d'une nouvelle libération d'urgence de pétrole qui ferait suite à leur accord du 1er mars visant à libérer environ 60 millions de barils.

Plusieurs membres de la région Asie-Pacifique ont déclaré qu'ils soutiendraient les initiatives de l'AIE.

Le Japon agira de manière appropriée sur la libération des réserves de pétrole tout en surveillant de près les développements mondiaux, a déclaré vendredi le ministre de l'industrie.

"Il n'est pas clair si la libération sera effectuée par les États-Unis seuls ou si les États-Unis feront une proposition lors de la réunion de l'AIE", a déclaré le ministre japonais de l'industrie, Koichi Hagiuda, lors d'une conférence de presse.

"Dans tous les cas, nous souhaitons agir de manière appropriée tout en gardant un œil sur la situation internationale", a-t-il ajouté.

Le ministère sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie a déclaré dans un communiqué la semaine dernière qu'il prévoyait de soutenir une coopération internationale supplémentaire dans le domaine du pétrole et du gaz et qu'il s'était déjà engagé à libérer 4,42 millions de barils dans le cadre de l'accord du 1er mars.

La Nouvelle-Zélande a des réserves disponibles pour être libérées si on y fait appel, a déclaré un porte-parole du ministre de l'Énergie, Megan Woods, dans un courriel.

La Nouvelle-Zélande a déjà libéré 369 000 barils de pétrole dans le cadre de la libération collective de l'AIE convenue le 1er mars, a-t-elle ajouté.

L'Australie s'est engagée à libérer la totalité des 1,7 million de barils qu'elle détient dans son stock d'urgence dans les réserves stratégiques des États-Unis dans le cadre de l'accord de mars.

L'Inde, membre associé de l'AIE, s'est engagée à soutenir les initiatives de libération des réserves, afin d'atténuer la volatilité du marché et de calmer la hausse des prix du pétrole brut, a déclaré le ministre des finances junior Pankaj Chaudhury aux législateurs cette semaine.

Graphique : Libération collective de pétrole-