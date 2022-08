L'AIEA condamne les bombardements près de la centrale de Zaporijjia

ZURICH, 6 août (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a condamné samedi les bombardements qui se sont déroulés vendredi près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le centre-sud de l'Ukraine.

"Je suis très préoccupé par les bombardements d'hier qui se sont déroulés près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ce qui souligne le risque extrêmement réel de désastre nucléaire qui menace la santé publique et l'environnement en Ukraine et ailleurs", a déclaré Rafael Grossi dans un communiqué.

Il a également appelé les parties prenantes du conflit à exercer la "plus grande retenue" autour de la centrale.

Une ligne électrique à haute tension alimentant la centrale nucléaire de Zaporijjia a été touchée par des bombardements russes vendredi.

L'opérateur de la centrale a alors décidé de déconnecter le réacteur, bien qu'aucune radiation n'ait été détectée.

(Reportage John Revill; version française Camille Raynaud)