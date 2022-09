"Le personnel ukrainien qui exploite la centrale sous l'occupation militaire russe est soumis à un stress et une pression élevés et constants, surtout avec le personnel limité disponible", a déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "Cette situation n'est pas viable et pourrait entraîner une augmentation des erreurs humaines avec des implications pour la sécurité nucléaire."