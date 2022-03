L'AIEA va présenter à Moscou et Kiev des idées sur la sûreté nucléaire-Grossi

VIENNE, 10 mars (Reuters) - L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) soumettra dans les prochaines heures des idées à l'Ukraine et à la Russie pour garantir la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes, sur fond d'offensive militaire russe, et une réunion aura probablement lieu "très prochainement", a déclaré jeudi son directeur général.

"Je suis plutôt réconforté sur un point important: l'Ukraine et la Fédération de Russie veulent travailler avec nous et sont convenues de travailler avec nous", a dit Rafael Grossi au cours d'une conférence de presse après un déplacement en Turquie où il a rencontré séparément les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères. "Nous devons agir rapidement." (Reportage François Murphy et John Irish, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)