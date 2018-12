Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Philippe Sourlas prendra les fonctions de secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la gestion d’actifs à compter du 7 janvier 2019. Il succédera ainsi à Xavier Parain, qui quittera l’Autorité des marchés financiers en début d’année après avoir consacré près de huit années à la régulation des sociétés de gestion.Philippe Sourlas (36 ans) était jusqu'à présent directeur adjoint au sein de la Direction de la gestion d'actifs. Diplômé de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, il est également titulaire d'un Master en analyse et politique économique de l'Ecole d'économie de Paris et d'une licence en droit de l'Université Paris I - La Sorbonne.Philippe Sourlas a démarré sa carrière à l'Inspection générale des finances en 2006, avant d'intégrer en 2008 l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En juillet 2014, il rejoint l'AMF, le 25 Juillet 2016, au sein de la Direction de la gestion d'actifs.