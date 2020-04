L'AMF prolonge l'interdiction des ventes à découvert jusqu'au 18 mai 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de prolonger l'interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d'une position courte nette existante, en raison de l'expansion de l'épidémie de Coronavirus et "de la persistance de ses conséquences sur l'économie et les marchés financiers en France".

Considérant que les "circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés", le collège de l'AMF a décidé de renouveler jusqu'au 18 mai la mesure d'interdiction prise le 17 mars sur les ventes à découvert.

Cette décision a été transmise à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et fera l'objet d'une opinion de cette autorité qui sera publiée sur son site, a indiqué l'AMF dans un communiqué.

