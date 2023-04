Le président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a déclaré jeudi que l'organisation "condamnait fermement" une attaque aérienne militaire menée cette semaine contre un village du Myanmar, qui aurait tué jusqu'à 100 personnes, y compris des civils.

L'attaque de mardi dans la région de Sagaing a été la plus meurtrière d'une récente série d'attaques aériennes militaires, des enfants ayant été signalés parmi les morts, et a suscité une condamnation mondiale.

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis le coup d'État militaire du début de l'année 2021, qui a bouleversé une décennie de tentatives de réformes démocratiques, la répression sanglante des manifestations ayant donné lieu à une lutte armée contre la junte.

"Toutes les formes de violence doivent cesser immédiatement, en particulier le recours à la force contre les civils", a déclaré la présidence indonésienne dans un communiqué.

"C'est le seul moyen de créer un environnement propice à un dialogue national inclusif afin de trouver une solution pacifique durable au Myanmar.

L'ANASE a convenu d'un plan de paix avec la junte en 2021, mais les membres sont de plus en plus frustrés par l'incapacité de l'armée à mettre fin aux offensives et à ouvrir le dialogue avec le mouvement de résistance soutenu par les armées des minorités ethniques et par un gouvernement d'unité nationale (NUG) fantôme, que la junte a déclaré être un mouvement "terroriste".

Un porte-parole de la junte a déclaré que l'attaque de mardi visait une cérémonie organisée par le NUG pour sa force armée de défense du peuple, ajoutant que l'attaque visait à rétablir la paix et la stabilité dans la région.