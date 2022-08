L'ANASE repensera son plan de paix si le Myanmar exécute davantage de prisonniers - président

Le bloc de 10 nations a fait pression pour que le Myanmar adhère à un "consensus" de paix en cinq points qu'il a accepté l'année dernière et a condamné l'exécution récente de quatre militants pour la démocratie par la junte.

"Si d'autres prisonniers sont exécutés, nous serons obligés de repenser... notre rôle vis-à-vis du consensus en cinq points de l'ANASE", a déclaré Hun Sen, qui est le président actuel de l'ANASE et qui s'exprimait au début d'une réunion des ministres des affaires étrangères du groupe.

Hun Sen a déclaré que l'unité de l'ANASE avait été remise en question par les implications politiques et sécuritaires de la crise au Myanmar, qui s'est transformée en une crise économique et humanitaire.

Le premier ministre a déclaré que si le consensus en cinq points n'avait "pas progressé selon les souhaits de chacun", il y avait eu quelques progrès, notamment dans la fourniture de l'aide humanitaire.

Mais il a ajouté que la situation actuelle avait "changé de façon spectaculaire" et pouvait être considérée comme encore pire qu'avant l'accord de paix en raison de l'exécution des militants par la junte.

Le Cambodge et les autres États membres de l'ANASE "sont profondément déçus et troublés par l'exécution de ces militants de l'opposition, malgré les appels lancés par moi-même et d'autres personnes pour que les condamnations à mort soient reconsidérées", a déclaré Hun Sen.

La semaine dernière, l'armée du Myanmar a défendu l'exécution des militants en la qualifiant de "justice pour le peuple", balayant un déluge de condamnations internationales, y compris de la part de ses plus proches voisins.

L'armée a déclaré qu'elle avait exécuté les militants pour avoir aidé les "actes de terreur" d'un mouvement de résistance civil, les premières exécutions au Myanmar depuis des décennies.

Le Myanmar ne sera pas représenté à la réunion de cette semaine, a déclaré lundi un porte-parole de la présidence de l'ANASE, après que ses dirigeants militaires ont décliné une proposition d'envoyer un représentant non-junte à la place.

Depuis la fin de l'année dernière, l'ANASE a interdit à la junte du Myanmar de participer à ses réunions en raison de son manque de progrès dans la mise en œuvre du plan de paix.

Certains autres membres de l'ANASE, qui a pour tradition de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des autres, ont été de plus en plus virulents dans leurs critiques à l'égard des généraux.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a décrit les exécutions comme un crime contre l'humanité et semblant faire "une moquerie" du plan de paix de l'ANASE.

Lundi, le chef de la junte du Myanmar, Min Aung Hlaing, a reproché à l'instabilité liée à la pandémie et à la violence interne de freiner les efforts de mise en œuvre du plan de paix.

La junte a également prolongé l'état d'urgence mis en place après avoir pris le pouvoir du gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi en février de l'année dernière.

Le Myanmar est en proie au chaos depuis lors, le conflit s'étendant après que l'armée a écrasé des manifestations pour la plupart pacifiques dans les villes.