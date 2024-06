Le Congrès national africain (ANC) donnera mercredi une première indication de sa réaction aux élections de la semaine dernière, qui ont mis fin à 30 ans de règne du parti majoritaire et plongé l'Afrique du Sud dans une incertitude politique sans précédent depuis l'avènement de la démocratie.

L'ANC, qui est toujours le plus grand parti mais ne peut plus gouverner seul, a déclaré qu'il tiendrait une conférence de presse à 12 heures (1000 GMT), mais il ne devrait pas annoncer de projet de coalition car il n'a pas encore décidé de sa position.

Les électeurs, les politiciens et les marchés financiers sont impatients de savoir quel(s) parti(s) l'ANC approchera pour former un gouvernement national et scruteront chaque détail de la conférence de presse pour savoir à quoi s'attendre.

Le choix de l'ANC orientera la nation dans l'une des nombreuses directions possibles, les partis en lice allant de l'Alliance démocratique (DA), partisan du libre-échange, aux Combattants de la liberté économique (EFF), partis marxistes, en passant par toute une série de petits partis ayant leur propre identité.

Une note adressée aux médias indique que la conférence de presse comprendra une annonce concernant une réunion du comité exécutif national (NEC) "qui se tiendra cette semaine", ce qui suggère que la réunion a été reportée de mercredi, date à laquelle elle avait été initialement programmée.

La réunion du NEC sera le forum où les plus hauts responsables du parti tenteront de dégager un consensus sur les partis avec lesquels travailler et sur le type d'accord à leur proposer.

Un responsable de l'ANC a déclaré qu'un "groupe organisé" au sein du parti devait faire pression en faveur d'un accord avec l'EFF et uMkhonto we Sizwe (MK), un parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, mais qu'il était plus nombreux que les partisans d'un accord avec la DA.

"Le centre et probablement la majorité de l'ANC au sein du NEC voient la valeur de l'accord avec la DA parce qu'il nous donne un cabinet et beaucoup de pouvoir, donc ils sont susceptibles de le faire", a déclaré le fonctionnaire, qui n'est pas membre du NEC mais qui est familier avec les discussions au niveau le plus élevé.

Le fonctionnaire, qui est un partisan du président du parti, Cyril Ramaphosa, a déclaré qu'il était presque certain de rester en poste même si certains membres du NEC rompaient les rangs et demandaient sa démission.

Les options de l'ANC pour former un gouvernement national comprennent une coalition formelle ou un accord de confiance et d'approvisionnement en vertu duquel un ou plusieurs partis acceptent de le soutenir lors de votes clés tels que le budget, en échange d'un rôle dans certains travaux politiques et législatifs.

Un porte-parole de l'ANC a répondu à une demande de commentaire sur le report de la réunion du NEC en renvoyant la note sur la conférence de presse.

Le responsable de l'ANC, qui n'a pas souhaité être nommé, a déclaré qu'il était peu probable que le NEC résolve rapidement la question du gouvernement national.

"Il est plus probable que le NEC renforce l'équipe de négociation et lui donne un mandat pour examiner une ou deux options et pour dire s'il y a une préférence pour telle ou telle voie, parce que si vous négociez, vous ne sortez pas et ne mettez pas toutes vos cartes sur la table", a déclaré la source.

La conférence de presse portera également sur les résultats des discussions de mardi au sein d'un groupe de travail interne et sur le processus de sélection des candidats de l'ANC aux postes de premiers ministres provinciaux, selon la note adressée aux médias.