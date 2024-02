Le groupe ANZ, quatrième banque australienne, prévoit de supprimer 170 emplois dans ses activités de banque commerciale, a déclaré mardi un syndicat de travailleurs.

Les banques australiennes ont supprimé des emplois car elles cherchent à automatiser leurs activités et à utiliser la technologie pour réorganiser les opérations de back-office.

ANZ n'a pas confirmé le nombre de suppressions d'emplois, mais a déclaré que les changements d'effectifs lui permettraient d'aider davantage de clients à travers les succursales et les plateformes numériques, et qu'elle restait déterminée à investir dans les données et la technologie.

Un porte-parole de la banque a déclaré qu'ANZ était persuadé que de nombreux employés concernés trouveraient d'autres postes au sein du groupe.

Wendy Streets, présidente nationale du syndicat du secteur financier, a critiqué la banque, affirmant qu'elle se concentrait uniquement sur les profits.

"ANZ a réalisé un bénéfice de 7 milliards de dollars australiens l'année dernière et nous ne comprenons pas pourquoi elle veut mettre son personnel à la porte", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon son dernier rapport annuel, ANZ employait au total 40 000 personnes.

La banque a déclaré cette semaine que les revenus du groupe au premier trimestre étaient conformes à la moyenne trimestrielle des revenus du premier semestre de l'exercice 2023 - une année où elle a réalisé un bénéfice annuel record.